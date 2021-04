Ukraina w NATO? Zełenski złożył deklarację

W obliczu narastających napięć wokół granicy ukraińsko-rosyjskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że przystąpienie jego kraju do NATO jest "jedyną drogą" do zakończenia konfliktu w Donbasie. "Przyznanie planu członkostwa będzie wyraźnym sygnałem dla Federacji Rosyjskiej" - napisał Zełenski we wtorek (6 kwietnia) na Twitterze po rozmowie telefonicznej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Zełenski zapewnił, że ukraińskie siły zbrojne pracują nad przyjęciem zachodnich standardów.