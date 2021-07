Chcą uchylić immunitet prezesowi NIK. Marian Banaś potwierdza

Głos w sprawie prezesa NIK zabrał także przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Mariana Banasia powinno się traktować jako politycznego świadka koronnego, który chce zeznawać w sprawie mafii PiS-u. Jako świadek wymaga ochrony, bo my nie wspieramy go w żadnych aktywnościach. To był kandydat PiS na to stanowisko - mówił na konferencji prasowej Donald Tusk. Był premier zamierza namawiać do niepopierania wniosku Zbigniewa Ziobry.