NIK vs. Ziobro. Jakub Banaś ujawnia kulisy kontroli Izby

Jakub Banaś z zarzutami. Wniosek o uchylenie immunitetu jego ojcu - prezesowi NIK

Wcześniej Jakub Banaś - w porannej rozmowie z TVN24 - ocenił, że "Fundusz Sprawiedliwości to skarbonka Solidarnej Polski". - Przypuszczam, że Najwyższa Izba Kontroli, ale nie Marian Banaś, tylko konkretni ludzie w NIK, wykonali dobrze swoją pracę. Marian Banaś jest potrzebny tylko po to, aby mogli to robić - mówił społeczny doradca prezesa Izby.