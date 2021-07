Jakub Banaś z zarzutami. Pełnomocnik syna prezesa NIK: "nie przyznaje się do winy"

- Na początku przesłuchano Agnieszkę Banaś, potem przesłuchano pana Jakuba. Zachowanie funkcjonariuszy było bez zarzutu: nie było spięć, żadnych nieproceduralnych zachowań. Pan Jakub, pomimo tego zatrzymania, zachował się naturalnie, nie było żadnych objawów paniki czy nieskoordynowanych zachowań. Jeśli chodzi o jego żonę, to ona bardzo przeżywała to, co dzieje się z jej mężem. Przeżywała brak kontaktu, wiadomości i wielką niepewność. Do 14:30 nie wiedzieliśmy, czy prokuratura złoży wniosek o areszt, czy środki wolnościowe - komentuje w rozmowie z WP mecenas Dariusz Raczkiewicz.