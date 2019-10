Chaos i krwawe starcia w Katalonii. 60 pracowników mediów rannych

Katalońska prasa informuje, że liczni dziennikarze i fotoreporterzy zostali ranni w wyniku działań demonstrantów, a także policji. Obywatele coraz głośniej domagają się dymisji szefów MSW Hiszpanii oraz Katalonii.

Policja postępowała wobec demonstrujących w sposób zdecydowany i brutalny. "Jeśli Komisja Europejska nie zareaguje na to, co działo się na ulicach Barcelony, gdzie policja taranowała autami ludzi i pałowała bezbronnych, to... właściwie czy dowiemy się o niej czegoś nowego? Są w Europie rzeczy ważne i ważniejsze, np. 'zakaz edukacji seksualnej w Polsce"" – napisał na Twitterze ironicznie publicysta Wirtualnej Polski Marcin Makowski.