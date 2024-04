Było blisko porozumienia? "Die Welt" pisze o warunkach pokoju

W przypadku ponownego zbrojnego ataku na Ukrainę, państwa-gwaranci mieli zobowiązać się do wspierania Kijowa w jego prawie do samoobrony zapisanym w Karcie Narodów Zjednoczonych, maksymalnie przez trzy dni. Pomoc ta mogłaby mieć miejsce w ramach "wspólnych działań" wszystkich lub poszczególnych uprawnień poręczycieli. Rosja zażądała, aby w przypadku ataku wszystkie państwa-gwaranci wyraziły zgodę na uruchomienie mechanizmu pomocowego. Dałoby to Moskwie prawo weta do obejścia mechanizmu obronnego. Ponadto Moskwa odrzuciła ukraińskie żądanie utworzenia przez państwa gwaranta strefy zakazu lotów nad Ukrainą w przypadku ataku.