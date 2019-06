Brutalne morderstwo na dziennikarzu. "Mocne dowody na winę księcia"

Agnes Camallard, ekspertka ONZ wyznaczona do śledztwa ws. zabójstwa Dżamala Chaszodżdżiego, domaga się przesłuchania saudyjskiego księcia Muhammada. Jej zdaniem istnieją wystarczająco mocne dowody świadczące o winie władcy Arabii Saudyjskiej.

Dżamal Chaszodżdżi to saudyjski dziennikarz, który pisał o nadużyciach władzy w swoim kraju. Został brutalnie zamordowany 2 października 2018 roku w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Przed śmiercią miał być torturowany, a jego pocięte na kawałki ciało próbowano wysłać pocztą dyplomatyczną.

Dziennikarz pocięty na kawałki w konsulacie. Reputacja Arabii Saudyjskiej zrujnowana

Rząd w Rijadzie początkowo zaprzeczał, by miał coś wspólnego ze zbrodnią. Później dawał do zrozumienia, że odpowiedzialność ponosi grupa ludzi działająca poza wiedzą księcia. Amerykańscy dyplomaci wskazują jednak, że nie ma możliwości, by Saudyjczycy działali bez zezwolenia monarchy.