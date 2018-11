Znamy szczegóły nagrań z zabójstwa Khashoggiego

"Zdrajco! Zapłacisz za wszystko" - takie słowa ze strony saudyjskich oprawców padają na nagraniu z ostatnich chwil życia Jamala Khashoggiego w saudyjskim konsulacie w Stambule. Szczegóły nagrań ujawnił turecki dziennikarz Cetiner Cetin.

Według publicysty prorządowej gazety Haberturk, powołującego się na źródła w tureckich służbach, na nagraniach słychać też Khashoggiego. Zaraz po wejściu do konsulatu, dziennikarz miał krzyknąć "Zostawcie moją rękę, co wy robicie?!". Po tym następują trwające 7 minut odgłosy szarpaniny Khashoggiego z czterema innymi ludźmi, po czym nagranie się urywa. Druga część nagrania, z administracyjnej części konsulatu, trwa cztery minuty.

- Zdrajco! Zapłacisz za wszystko! - miał powiedzieć na powitanie Maher Abdulaziz Mutreb, przywódca zespołu wysłanego do zabicia Khashoggiego.

Potem słychać nie tylko werbalne ataki na dziennikarza "Washington Post", ale też odgłosy bicia i tortur. Mutreb miał być w stałym kontakcie z Saudem al-Qahtanim, doradcą saudyjskiego następcy tronu Mohameda bin Salmana. Według Cetina, dzwonił do niego 19 razy. Po odgłosach bicia następuje 75 minut ciszy. Turcy podejrzewają, że to efekt użycia "szumideł" przez Saudów. Ciszę przerywa potem głos Mustafy al-Modainiego, przygotowującego się do wyjścia z konsulatu w roli dublera zabitego dziennikarza.