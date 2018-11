Trump nie odsłucha nagrania z zabójstwa Dżamala Chaszodżdżiego

Donald Trump nie odsłucha taśmy, na której słychać zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. - Dokładnie wiem, co się na niej znalazło - powiedział.



Chaszodżdżi zaginął we wtorek 2 października. Mężczyzna odwiedził konsulat w Stambule w celu załatwienia formalności w związku ze swoim nadchodzącym małżeństwem. Jak zeznała jego narzeczona, która czekała na niego przed budynkiem placówki, po wejściu do konsulatu dziennikarz już nie wrócił. Wcześniej zostawił jej telefon i polecił, by zadzwoniła do tureckich władz, jeśli nie wróci.