Boże, chroń polski rząd i pana premiera, który własnymi rękoma pomógł milionowi Ukraińców [OPINIA]

Panie Kowalczyk, nie podpinaj się pan pod otwarte serca Polaków. Lepiej pan pojedź na warszawskie dworce, zarządzane przez spółkę Skarbu Państwa, i - pardon - idź pan do kibla. I gdy sobie zażyczą 3 zł za wejście, weź pan zadzwoń do kogo trzeba i załatw, żeby ci biedni ludzie mieli możliwość darmowego skorzystania z toalety. Bo przez ostatnie dni płacili za wstęp do niej wolontariusze. I to wcale niezwiązani z rządem.