Wojna w Ukrainie. Premier o wsparciu dla Polaków pomagającym Ukraińcom

Ponad milion uchodźców trafiło do Polski

Szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał, że ostatniej doby 60 tys. uchodźców wjechało do Polski. - To oznacza, że od czasu rozpoczęcia konfliktu 1 milion 85 tys. uchodźców z Ukrainy trafiło do naszego kraju - powiedział. Według niego ta liczba w najbliższych dniach będzie rosnąć.