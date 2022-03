Wojna w Ukrainie. Jaką karę powinien ponieść Władimir Putin? Sondaż dla WP

Inwazja Rosji na Ukrainę stanowi drastyczne pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych i jest zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Nie mają co do tego nie wątpliwości ani Ukraińcy, ani organizacje międzynarodowe. Co o ukaraniu krwawego dyktatora sądzą Polacy? Badanie w tej sprawie przeprowadziła na zlecenie Wirtualnej Polski pracownia United Surveys.