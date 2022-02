Putin może zostać osądzony przez Trybunał w Hadze? Takie muszą być warunki

Dlaczego? Bo w MTK szalenie istotne są kwestie dowodowe dotyczące sprawstwa. I stanowi to nie lada wyzwanie dla prokuratora. Przykładowo w kontekście zbombardowania zabudowań cywilnych w Ukrainie przez wojsko rosyjskie trzeba znaleźć dowód na to, że decyzję wydał Władimir Putin, a nie np. jeden z dowódców operacji. Zdaniem prof. Kamińskiego to, co podskórnie wielu z nas czuje, to w Hadze zbyt mało.