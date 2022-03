Awantura w Sejmie. Wicepremier zasugerował posłance, że jest "sterowana przez Moskwę"

- Ani to czas, ani to miejsce na kłótnie i słowa, że ktoś jest dobry, a ktoś zły. Polskie społeczeństwo wykazało się nieprawdopodobną solidarnością. Milion ludzi, który przybył do Polski z Ukrainy, dzisiaj może czuć się godnie, bo Polacy otworzyli przed nimi swoje serca i swoje domu. Podziękujmy zgodnie Polakom, społeczeństwu polskiemu za to, że godnie otwiera swoje serca. Polska Rzeczpospolita i Ukraina. Dwa państwa, to samo serce - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, trzymając flagi Polski i Ukrainy.