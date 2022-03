Tak gościmy Ukraińców. "Mogę dać namiastkę domu"

Napływające wiadomości o wojnie w Ukrainie są dla niej trudne. - Trzeba zostać mamą, żeby otworzyła się taka "klapka w głowie" - przekonuje. - Wcześniej trudno nawet było to sobie wyobrażać. Rozmawiamy z mężem, co by się stało, gdyby u nas była wojna. Wiemy, że ja z synem uciekałabym z kraju, a mąż zostałby i walczył. Na szczęście to są tylko rozmowy, ale nie tak daleko od Polski to wszystko jest rzeczywistością.