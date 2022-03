Bezkarność urzędników. "Strażak nie powinien się zastanawiać, czy warto wybić szybę"

- Proszę się zastanowić nad tym, jak wygląda działanie w sytuacji kryzysowej. Otóż bardzo wielu samorządowców prosiło nas o włączenie takiego przepisu. Przepisu, który można porównać na przykład do działania strażaka. Strażak, żeby ratować życie dziecka, musi wyłamać drzwi, wybić szybę. Czy ma się zastanawiać nad tym, czy warto to zrobić, żeby ratować życie ludzkie? No chyba nie. Jest dobro wyższe i dobro niższe - tłumaczył Mateusz Morawiecki.