Bostońska fundacja podjęła decyzję o zdjęciu klipu "Polish Holocaust"

Fundacja Ruderman Family zdecydowała, że zdejmie kontrowersyjny spot, którego bohaterowie przekonują, że Polska próbuje negować Holokaust. Kilka minut po godzinie 21 film zniknął z profilu Fundacji na YouTube.

Tuż przed godziną 21.00 klip wciąż można było oglądać na profilu Fundacji na YouTube. Do tej pory wyświetlono go tam ponad 85,5 tys. razy. Kilka minut póżniej na YouTube pojawiła się informacja "Film jest niedostępny". Zniknął on także ze strony neverdeny.org.