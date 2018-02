Tarczyński: "Fundacja wspierająca Clinton kłamie ws. Polski. Poniosą konsekwencje"

- Będę prostował te kłamstwa w BBC i CNN. W Radzie Europy będę wnioskował o wyciągnięcie surowych konsekwencji - zapowiada w rozmowie z Wirtualną Polską Dominik Tarczyński (PiS). Zapewnia też, że dobrze zna środowiska odpowiedzialne za tą akcję, a ich główny cel to "uderzenie w prezydenta USA Donalda Trumpa".

Tarczyński: "To akcja ludzi, którzy w kampanii wyborczej w USA wspierali Hillary Clinton (PAP)

Wpływowa organizacja żydowska Ruderman Family Foundation rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją o zerwanie przez Stany Zjednoczone relacji z Polską. Wyprodukowała również specjalny spot, w którym przekonuje, że Polska próbuje negować Holokaust. Rząd w Warszawie oskarża też o wprowadzenie prawa, które pozwoli na wtrącenie ich do więzienia za mówienie prawdy.

Atak wymierzony w Donalda Trumpa?

- To skandaliczna i zmasowana akcja osób, które wspierały w kampanii wyborczej w USA Hillary Clinton. Pisałem o nich już dawno temu. Zachęcam wszystkich do zajrzenia na Twitterze na hasztag "CrookedHillary". Ta fundacja jest tam prześwietlona - mówi Dominik Tarczyński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że cała akcja to "walka z Donaldem Trumpem".

- Wszyscy pamiętamy co prezydent USA powiedział w Polsce i o Polsce. Podczas jego wizyty w naszym kraju padło wiele ciepłych słów i ocena, że jesteśmy sercem Europy. Ten spot jest więc ewidentnym atakiem na Trumpa. Ich nie interesuje Holokaust i to, co dzieje się w Europie. Chodzi im o atakowanie sojuszników Trumpa - podkreśla.

- Gwarantuję państwu, że jeszcze dziś lub jutro, Donald Trump będzie krytykowany za to, że wspiera tak zwaną faszystowską i antysemicką Polskę. Stawiam wszystkie pieniądze, że za pośrednictwem Polski, próbują w ten sposób zaatakować prezydenta USA - mówi w rozmowie z WP.

"Ten spot to naprawdę duża produkcja"

- W Polsce jesteśmy mocno podzieleni, ale sprawy takie jak ta powinny powodować, że mówimy jednym głosem i bronimy dobrego imienia Polski. Powinniśmy zewrzeć szyki i dać medialny opór. Jeśli tego nie zrobimy, nasze dzieci i wnuki będą nazywane kolaborantami i faszystami. To będzie rzutowało na gospodarkę i ekonomię - stwierdza Tarczyński.

Jego zdaniem, działania Ruderman Family Foundation to "skandaliczna i zmasowana akcja". - To nie jest jakiś margines i osoby z ulicy. Ich spot to naprawdę duża produkcja. Zajmuję się mediami od lat i zrobiłem kilka filmów. Widzę, że to nie jest nagrane telefonem i byle jak. Ten materiał zrealizowano bardzo drogim sprzętem - zapewnia.