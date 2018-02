Petycja organizacji żydowskiej w USA. Chcą zawieszenia stosunków z Polską

Wpływowa organizacja żydowska rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją. Jak tłumaczy, nie pozwoli Polsce na negowanie Holocaustu i oskarża o niego Polaków. "W imieniu 6 mln Żydów, USA muszą zawiesić stosunki z Polską" – piszą na stronie neverdeny.org autorzy petycji.

Wpływowa amerykańsko-żydowska organizacja charytatywna Ruderman Family Foundation wyprodukowała wideo, w którym Żydzi oskarżają Polskę o prawo, które przyczyni się do wtrącenia ich do więzienia. Na filmie młodzi ludzie, rodziny i ocaleni z Zagłady wypowiadają zwrot "polski Holokaust", oraz wzywają rząd amerykański do całkowitego zerwania relacji dyplomatycznych z Polską do czasu całkowitego odrzucenia nowelizacji ustawy o IPN.