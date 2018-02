Polscy Żydzi stanowczo potępiają film amerykańskiej fundacji. Apel do Facebooka i YouTube'a

Przedstawiciele polskich Żydów zabrali głos w sprawie głośnego już spotu Ruderman Family Foundation. - Padają w nim słowa "Polish Holocaust" – "Polski Holokaust", na które to określenie nigdy się nie zgodzimy - czytamy w specjalnym oświadczeniu.

Organizacja żydowska Ruderman Family Foundation rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją o zerwanie przez Stany Zjednoczone relacji z Polską. Wyprodukowała specjalny spot, w którym przekonuje, że Polska próbuje negować Holokaust. Oskarża też rząd w Warszawie o wprowadzenie prawa, które pozwoli na wtrącenie ich do więzienia za mówienie prawdy. Padają również słowa: "Polish Holocaust", "Polski Holokaust".

Do sprawy odniósł się Lesław Piszewski przewodniczący Związku Gmin Żydowskich w Polsce, Anna Chipczynska przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Michael Schudrich naczelny Rabin Polski. W wspólnym oświadczeniu stanowczo potępiają film Ruderman Family Foundation.

- Padają w nim słowa "Polish Holocaust" – "Polski Holokaust", na które to określenie nigdy się nie zgodzimy - czytamy w komunikacie na stronie internetowej. - My także nie zgadzamy się z tezami nowelizacji ustawy o IPN, ale odpowiedzią na nią nie może być kampania nienawiści.

To jednak nie wszystko. Przedstawiciele Żydów w Polsce zażądali także od Youtube i Facebooka usunięcia filmu jako "wprowadzającego światową opinię publiczną w błąd."