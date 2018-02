Kampania Rodziny Rudermanów uderza w Polskę. Za fundacją z Bostonu mogą pójść inni

Fundacja z Bostonu przekonuje Amerykanów do zawieszenia relacji z Polską. Zarzuca Polsce negowanie prawdy o Holokauście. To niewielka organizacja, lecz nie wolno jej ignorować. Wyraża emocje powszechne wśród Żydów w USA.

Dla widza w Polsce film Fundacji Rodziny Rudermanów jest szokujący. Raz za razem padają słowa "Polish Holocaust", "Polski Holokaust", a bohaterowie filmu gotowi są iść do więzienia za te słowa. Ich zdaniem tym właśnie grozi przyjęta w Polse ustawa o IPN. Dlatego Bostończycy nawołują do zamrożenia relacji z Warszawą.

Przyglądając się działalności Bostończyków trudno oprzeć się wrażeniu, że film jest zagrywką medialną, która ma być reklamą Fundacji. Do tej pory Rudermanowie nie osiągali sukcesów w mediach społecznościowych. Najpopularniejszy filmik obejrzano niespełna 30 tys. razy. Większość produkcji trafiło do kilkuset, a niekiedy zaledwie kilkudziesięciu osób. Lepiej wygląda konto na Facebooku, które służy walce o prawa i miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie zgodnie z mottem Fundacji "Including Each, Strengthening All".