Bliscy o Obajtku: to był fajny chłopak

Wuj Obajtka Roman Lis wspominał, jak zatrudnił przyszłego prezesa Orlenu w swojej firmie po tym, jak wyrzucili go ze szkoły. - Pisał donosy na dyrektora, później pozorował samobójstwo, opuścił szkołę. Zatrudniłem go przy młynie, nic nie potrafił, to było najprostsze urządzenie - stwierdził Roman Lis.