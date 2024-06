Obajtek unika służb. Wiemy, gdzie przebywa w czasie kampanii

Na poniedziałek 3 czerwca były prezes PKN Orlen został wezwany do prokuratury. Przez ostatnie tygodnie pozostawał jednak nieuchwytny dla służb, które chciały wezwać go na przesłuchanie. On sam twierdzi, że wcale się nie ukrywa, a na dowód publikuje zdjęcia z różnych miejsc w Podkarpaciu. O żadnych wydarzeniach jednak nie informuje wcześniej.