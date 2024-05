Fałszywa informacja w Polskiej Agencji Prasowej o mobilizacji wojska. Pilna reakcja z KPRM

W serwisie Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się depesza o rzekomej częściowej mobilizacji w Polsce. Decyzję przypisano premierowi Donaldowi Tuskowi, a polscy żołnierze mieliby jechać do Ukrainy. To fałszywe informacja i najpewniej efekt włamania do systemu agencji. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec w rozmowie z reporterem Wirtualnej Polski przekazał, że informacja jest nieprawdziwa.