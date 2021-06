Taśmy Daniela Obajtka. Znikająca płyta CD, prokuratura zbadała sprawę

Prawnik Obajtka mówi o decyzji śledczych

Co na to pełnomocnik Daniela Obajtka, mecenas Maciej Zaborowski? - Cieszę się, że ta sprawa została wyjaśniona, chociaż dowiaduję się o tym od państwa, a nie bezpośrednio z prokuratury. Nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem taka sytuacja. Co więcej, takie stanowisko przedstawiała prokuratura od samego początku. Mogę być tylko zadowolony, że znalazło to potwierdzenie w trakcie badania sprawy przez prokuraturę. Mogę z praktyki powiedzieć, że zdarza się, że strony nie załączają nośników. Niedobrze się stało, że nie zwrócono uwagi na to wcześniej, na etapie przyjmowania pisma – mówi Wirtualnej Polsce mec. Maciej Zaborowski.