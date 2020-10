Białoruś. Aleksander Łukaszenka o wojnie terrorystycznej

Białoruś. Łukaszenka: "Musimy temu położyć kres"

Podczas obrad poruszony został również wezwań ze strony innych krajów do organizacji strajków pracowniczych. Zdaniem Łukaszenki przypadki takich strajków to jednostkowe incydenty, pozostali pracownicy którzy "nie są opłacani" powinni mieć stworzone warunki do pracy. Prezydent stwierdził, że protestujących pracowników opłacają organizacje z Polski i Litwy.

Łukaszenka uderzył również w protestujących studentów stwierdzając, że uczelnie powinny ich wyrzucić. "Skoro studenci przyszli się uczyć, niech się uczą - powiedział. Ale ten, kto wyszedł, łamiąc prawo, traci prawo do bycia studentem. Proszę ich odesłać. Jedni do wojska, inni na ulicę. Niech chodzą po ulicy. Ale powinni zostać skreśleni z listy studentów na uczelni" dodał.

Białoruś. Premier murem za Łukaszenką

W bardzo podobnym tonie o protestach wypowiada się również premier Białorusi Raman Hałouczanka, który odniósł się do apelu Swiatłany Cichanouskiej o zorganizowanie strajku w zakładach Grodno Azot. "Jeśli takie rzeczy będą się odbywać w przedsiębiorstwach, które są związane z niebezpieczną produkcją, z zagrożeniem dla bezpieczeństwa czy ekologii, to będą one surowo udaremniane zgodnie z prawem" - stwierdził. "Obwodowe miasto ogarnęła katastrofa, do której może dojść z powodu szalonych pomysłów w wyjątkowo zawziętych głowach" - dodał