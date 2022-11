Bezzębna Bundeswehra. Jest gorzej, niż można podejrzewać

Bundeswehrze brakuje amunicji o wartości od 20 do nawet 30 mld euro. "Der Spiegel" przekazał, że jej przedstawiciele zwrócili się do niemieckiego ministerstwa obrony narodowej z prośbą o zawarcie z producentami tzw. umów ramowych na jej produkcję. - Dałoby to niezbędne bezpieczeństwo dla inwestycji w zakłady produkcyjne - wyjaśnił przedstawiciel jednej z firm działających w branży obronnej. Pod koniec ubiegłego tygodnia zorganizowano spotkanie w tej sprawie.