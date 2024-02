Beata Szydło: Nie boję się. Nie mam nic do ukrycia

Po pierwsze, zmęczenie wyborców rządzącymi jest naturalne. Platforma Obywatelska w 2015 r. boleśnie to odczuła po ośmiu latach rządów, a my wtedy na tym zyskaliśmy. Teraz my to odczuliśmy. Ale to, dla jasności, żadne usprawiedliwienie. Naszą rolą było to przewidzieć i znaleźć takie środki i narzędzia, żeby mimo tego naturalnego zmęczenia wygrać kolejne wybory i utworzyć rząd. Nie udało się.