Prof. Tomasz Polak: Autorytet Kościoła po prostu wyparował

Prof. Tomasz Polak (dawniej ks. Tomasz Węcławski), filozof i współtwórca Pracowni Pytań Granicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze jako duchowny był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej: To oczywiste, że Kościół ma wiele do przemyślenia. Jednak to, co się dzieje już po wyborach, pokazuje, że tej refleksji nie ma i nie ma gotowości do krytycznego spojrzenia zwłaszcza w przywództwie polskiego Kościoła.