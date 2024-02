Izabela Leszczyna: Nie jestem ministrą na pół roku

Nie. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zna moje zdanie. Standard kształcenia musi być wysoki, by nie było - jak to ujęliście - lekarzy "gorszego sortu". Każdy obywatel zasługuje bowiem na to, by iść do lekarza dobrze przygotowanego do wykonywania swojego zawodu.