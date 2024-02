"Niestety musimy być zacofani". Kard. Nycz mówił o aborcji

- Kiedy słyszymy dziś, że prawo do aborcji jest prawem człowieka; kiedy słyszymy, że standardem nowoczesności jest możliwość przerywania ludzkiego życia, czyli jakieś prawo na życzenie, to my - chrześcijanie musimy sobie powiedzieć, że jeżeli to jest ideałem, do którego współczesny świat dąży, to my musimy niestety w tym punkcie być zacofani - oświadczył kard. Nycz.