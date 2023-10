Kard. Nycz o aborcji. "Próbuje się wymusić"

Nycz: może to prowadzić na niebezpieczny margines

- Jeśli do tego dodamy wszystkie inne obszary: genetyczne, informatyczne, i także transhumanizm, to zobaczymy, jak człowiek, w swoim geniuszu niewątpliwym, idzie daleko, nie bardzo sobie zdając sprawę z tego, dokąd idzie i po co idzie. Nie stawia sobie pytania o sens, nie stawia pytania, po co to wszystko. A może to prowadzić na niebezpieczny margines - ocenił metropolita warszawski.