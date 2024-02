Czarne chmury nad Rydzykiem. "Żądają od niego milionów"

RAFAKO poinformowało także o wejściu na drogę prawną przeciwko fundacji Lux Veritatis. "Spółka RAFAKO składa skargę na Muzeum do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, domagając się udostępnienia dokumentu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych. W opinii Zarządu RAFAKO, odmowa udostępnienia RAFAKO wyników prac zewnętrznej firmy poddaje co najmniej w wątpliwość czy spółka nie została wprowadzona przez muzeum celowo w błąd, co do wysokości kwoty waloryzacyjnej należnej RAFAKO, która realizowała budowę obiektu" - podano.