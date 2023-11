Znikające kobiety. Czego nie ma w umowie koalicyjnej, a było w obietnicach [OPINIA]

Moi studenci, których uczę trudnej sztuki negocjacji, znają dobrze odpowiedź na to pytanie: mimo przewagi, w negocjacjach rezygnuje się z walki o to, co po prostu nie stanowi istotnej kwestii. Walczy się o to, co jest naprawdę ważne. Oczywiście, można powiedzieć, że przecież nie mamy jeszcze rządu, że wciąż panuje chaos polityczny, że prezydent Andrzej Duda przeciąga celowo procedurę powrotu demokratycznych sił do władzy w Polsce, że w umowie koalicyjnej chodziło o to, by przedstawić cokolwiek, by tylko nie dać PiS i prezydentowi pretekstu do zarzutów o brak większości i pomysłu na rządzenie. To wszystko prawda.