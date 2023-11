"Wszystkie maski opadły". Fala komentarzy po wystąpieniu Kaczyńskiego

- Walczymy o to, by ten rząd jednak nie powstał - powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że swoje przemówienie kieruje także do koalicjantów Platformy Obywatelskiej. - Bo jeżeli chodzi o tę partię, to chyba nikt nie ma złudzeń, że to jest niemiecka partia - stwierdził Kaczyński.