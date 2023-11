Kaczyński zapowiada "początek wielkiej akcji"

- Walczymy o to, by ten rząd jednak nie powstał - mówił lider Zjednoczonej Prawicy odnosząc się do parafowanej przez liderów obecnej opozycji umowy koalicyjnej. - To przemówienie jest skierowane do tych potencjalnych, czy już nawet realnych sojuszników, Platformy Obywatelskiej - dodał i zarzucił PO, że to "partia niemiecka".