W mediach publicznych konieczna będzie "opcja zero" [OPINIA]

Media, jakie robili sygnatariusze listu, docierały wyłącznie do najtwardszego elektoratu PiS, mobilizowały za to przeciw partii drugą stronę, a nawet część niespecjalnie zainteresowanych polityką obywateli. Niejeden i niejedna z nas ruszyło się z kanapy w niedzielę, by zagłosować często po raz pierwszy od lat, jeśli nie pierwszy raz w życiu, także po to, by pieniądze z budżetu przestały w końcu wspierać to, co w TVP można zobaczyć w "Wiadomościach" czy programie "Jedziemy!".