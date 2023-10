Jeden podpis Dudy rozpocznie rewolucję. "Powraca właśnie upiór kohabitacji" [OPINIA]

Kiedy przed osiemnastu laty PiS i PO starły się w wyborach po raz pierwszy, przekreślając wcześniejsze deklaracje o koalicyjnej współpracy, w wyborach do Sejmu wzięło udział niewiele ponad 40 proc. Polaków. Teraz bitwa Kaczyńskiego i Tuska zmobilizowała do udziału rekordowe w dziejach III RP ponad 74 proc. Co więcej, na obie formacje oddano łącznie aż 66 proc. wszystkich głosów, co oznacza, że popisowy duopol ma się wciąż całkiem dobrze - pisze dla Wirtualnej Polski prof. Antoni Dudek.