Były wiceminister zdrowia w rządzie PiS o zakupie szczepionek: gigantyczne marnotrawstwo

Gdy polscy urzędnicy negocjowali kosmiczne liczby szczepionek za dziesiątki miliardów zł, wiadomo już było, że Polacy nie są tak chętni do szczepień, jak to się wydawało rządzącym. Wiadomo było, że zaszczepi się ok. 40, może do 50 proc. Polaków. Pana obrazowe liczby szczepionek na osobę należy więc przemnożyć przez 2 lub 3 co najmniej.