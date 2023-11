Pfizer pozwał Polskę. Koncern żąda ogromnych pieniędzy

Dziennik wskazuje, że sprawa kontraktu przechodzi na nowy rząd Donalda Tuska, a problem jest tym większy, że na ewentualną zapłatę Pfizerowi nie ma już odłożonych pieniędzy. "Do końca 2023 r. ponad 5 mld zł było zamrożonych na funduszu covidowym. To pieniądze, które mogłyby być wykorzystane do zapłacenia Pfizerowi w razie przegranej czy też w rezultacie ugody. W 2024 r. już ich nie będzie, zostały przeznaczone na świadczenia" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".