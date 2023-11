Duże przyśpieszenie w TK. Wraca kluczowy projekt PiS

W lipcu br., premier Morawiecki wyraził oczekiwanie, że w ciągu kilku tygodni TK rozstrzygnie kwestię rozumienia pełnego składu. Dodał, że jeśli okaże się, że może to być np. dziewięciu sędziów, to liczy na to, że Trybunał szybko podejmie decyzję właśnie w sprawie prezydenckiego wniosku dotyczącego noweli ustawy o SN.