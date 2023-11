Tusk podał szczegóły rozliczeń. Koalicjant odkrywa kulisy

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział powołanie w przyszły wtorek komisji śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych; a do końca roku komisji ds. afery wizowej i ds. Pegasusa. Odnosząc się do ostatniej komisji, Tusk zaznaczył, że "chodzi nie tylko o to jedno narzędzie inwigilacji, kontroli obywateli, w tym opozycji".