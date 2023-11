Koalicja zapowiada: powstanie nawet kilka komisji śledczych

Z kolei poseł KO Dariusz Joński, który także rozmawiał z PAP, mówił o "pełnym rozliczeniu", potrzebnym do tego, by zbudować państwo pod hasłem "zero tolerancji dla złodziejstwa". Do tego celu posłużą nie tylko sejmowe komisje śledcze, ale i sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz niezależna prokuratura. Jego zdaniem komisje będą musiały zająć się m.in. "transferami pieniędzy z powoływanych instytutów i fundacji", inwigilacją "adwersarzy tej władzy" za pomocą systemu Pegasus, wydatkami związanymi z covidem, budową Elektrowni Ostrołęka oraz nieprawidłowościami w NCBiR.