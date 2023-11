Kłeczek kpi z usunięcia barierek sprzed Sejmu. Odpowiedział mu Belka

Plany opozycji na odpolitycznienie mediów publicznych

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica w umowie koalicyjnej zobowiązały się do "odpolitycznienia mediów publicznych". "Stały się one w dużej mierze odpowiedzialne za rozłam w społeczeństwie, szerzenie kłamstw oraz celowo urządzane nagonki i kampanie nienawiści, prowadzące do rozbicia wspólnoty narodowej" - napisano w dokumencie.