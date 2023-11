"Katastrofa" ws. nowych szczepionek. Ekspert domaga się rozliczeń

- To oznacza, że nie wiadomo, kiedy będą te szczepienia dostępne. W tej chwili umowy z NFZ na szczepienia przeciw grypie od początku miesiąca próbują apteki podpisywać, ale żadna, z tego co słyszę, jeszcze nie podpisała, bo są takie trudności formalne. Realistycznie rzecz biorąc, nawet jeśli ta szczepionka pojawi się w magazynach, to będzie do niej bardzo ograniczony dostęp dla pacjentów. Jeżeli szczepić będą już tylko lekarze rodzinni, to wiemy, jak ciężko dostać się tam w sezonie infekcyjnym. W tej chwili jest tam po prostu armagedon, wiem to od kolegów i koleżanek, którzy mówią, że do 22 są na dyżurach, bo jest tak wielu chorych - podkreśla dr Paweł Grzesiowski.