"Plecie trzy po trzy". Bosak uderza w Czarnka.

Dzień wcześniej na antenie tego samego radia były minister edukacji i poseł PiS Przemysław Czarnek oświadczył, że jego ugrupowanie zawiąże sojusz z Konfederacją. Podkreślił przy tym, że to jego zasługa. - Już ich dawno przekonałem (Konfederację - red.), ale niech to zostanie między nami - oświadczył Czarnek.

Bosak przypomniał, że to oni jako pierwsi zarejestrowali swojego kandydata. - Mamy rozmach. Idziemy do przodu. Natomiast partie, które stoją w miejscu albo się kłócą wewnętrznie, chcą robić dobrą minę do złej gry, wysyłają swoich polityków, którzy chodzą do studia i po prostu sieją dezinformację i opowiadają jakieś głupoty - stwierdził.