Szczepionkowa przesada rządu, czyli 10 mld złotych wisi nad zlewem

Warto przypomnieć o tym, że umowy były zawierane, zanim szczepionki zostały dopuszczone do obrotu. Dopuszczenie było warunkiem wejścia umów w życie i faktycznego zakupu szczepionki. Mając na uwadze charakter tych umów, rekomendacje i decyzje dot. liczby zamawianych dawek były przygotowywane i podejmowane w taki sposób, by zagwarantować obywatelom szybki i szeroki dostęp do skutecznej szczepionki. Uwzględnione było także ryzyko, że któryś z produktów może nie zostać dopuszczony do obrotu lub mogą pojawić się problemy z dostawami, co faktycznie miało miejsce w początkowej fazie dystrybucji. Od momentu zawarcia umów rozszerzała się także grupa docelowa, którą można było zaszczepić. W wyniku dodatkowych badań szczepionki niektórych producentów dopuszczono do stosowania także u dzieci od 5 roku życia.