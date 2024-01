Program in vitro coraz bliżej. Jest zapowiedź Ministerstwa Zdrowia

Wśród tematów poruszonych przez minister zdrowia była także kwestia dofinansowania in vitro. - Jest to projekt obywatelski, który ma uniezależnić posiadanie dzieci od stanu majątkowego. Od lutego będzie pracować zespół, który opracuje kryteria dostępności programu zarówno dla pacjentek jak i podmiotów leczniczych. Na in vitro przeznaczymy co najmniej 0,5 mld zł rocznie. To będą dobrze wydane pieniądze. Startujemy 1 czerwca - przekazała.