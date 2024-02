Jeszcze chwila, a tu się uspokoi

Jeśli wierzyć statystykom, jest lepiej. Ale trudno w to wierzyć, kiedy statystyki są takie jak te. W 1992 roku w wyniku suszy i głodu w Somalii zmarło ok. 300 tys. ludzi. Najnowsze dostępne dane, za rok 2022, mówią, że z powodu suszy zmarło ok. 43 tys. osób. Co najmniej połowa to dzieci poniżej piątego roku życia.