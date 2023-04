Mzimamoto niech będą dzięki

W hrabstwie, w którym żyje ok. 700 tys. ludzi, jest sześcioro strażaków. Nie mają własnego wozu - wypożyczają go z oddalonego o ok. 200 km Nairobi. Władze Nyandarua co miesiąc muszą płacić za to około 300 tys. szylingów kenijskich (ok. 10 tys. zł).